Circulan varias imágenes extraoficiales en Instagram y en X (antes Twitter) donde se recoge un hipotético ‘setlist’. Las respuestas de muchos fans enfurecidos no han tardado en llegar: “Lo de Cris, Paul y Naiara es denunciable. Gira OT ESTAFA”, expresa una usuaria. De confirmarse este rumor sobre la selección musical para los conciertos, Cris cantaría dos temas (Y cómo es él, I drove all night); Paul, tres, (La vida moderna, Criminal, Milo J: Bzrp Music Sessions Vol. 57) y Naiara, cinco (Corazón hambriento, Para no verte más, Salvaje, Let’s get loud, Tómame o déjame).

“Ponen las entradas a precios desorbitados, no dicen el ‘setlist’ hasta que la mayoría de la gente ya ha comprado la entrada, ponen canciones que no interesan al público y no le dan a los artistas el número de canciones que merecen por posición”, se ha quejado una seguidora de OT en la red social X, entre otros muchos comentarios similares. “Paul siendo top 2 y solo teniendo 3 canciones... cuando les ha interesado utilizarlo, bien que lo han hecho. GIRA OT ESTAFA”, coincidía otra joven, repitiendo la frase, que se está viralizando.