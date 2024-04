¿Qué sabemos sobre quién va asistir? Prácticamente es un misterio y esa es la gracia también que rodea a la Met Gala . El año pasado, por ejemplo, muchas voces aseguraban que ahí estaría Rosalía, pero la cantante catalana finalmente no apareció. Sabemos con certeza algunas cosas: por ejemplo, es casi seguro que lxs presidentes del evento estén ahí.

¿Y quiénes son? Pues bien, planificando la gala de este año junto a Anna Wintour están Zendaya, Jennifer López, Bad Bunny y también Chris Hemsworth. Zendaya confirmó la asistencia del diseñador de vestuario de los Challengers, Jonathan Anderson. Rihanna le ha dicho a Vogue que usaría sus propias marcas en la gala de 2024 y ha asegurado: “¡Voy a usar algo de Fenty! Fenty Belleza, Fenty Piel, Fenty Salvaje”.

Vale. Pero ahora hablemos de las personas vetadas, aquellas que sabemos que no irán. Aunque Anna Wintour ha confesado que solo le ha prohibido la entrada a una persona, sabemos que hay algo así como una lista negra no oficial para famosxs que han hablado mal del evento. Otros directamente han dicho que no querían ir. ¿A quién no esperar entonces?