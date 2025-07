“Creo que somos los únicos que no hemos recibido una invitación para la boda de Bezos. Pero da igual porque ellos dan asco y nosotros somos guays”, decía hace unos días en la fiesta anual de su organización benéfica, la Charlize Theron Africa Outreach Project, que ya ha donado casi 15 millones de dólares a diferentes oenegés sudafricanas. El contraste está ahí: Bezos y los viva la vida gastándose cantidades grotescas y molestando a toda una ciudad frente a un acto de recaudación responsable. Y no solo eso. Lo de Charlize Theron no es solo náusea ante la plutocracia, sino también una aversión profunda a las políticas de Trump y similares.

Como ella misma ha declarado, “aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos y en todo el mundo, estamos retrocediendo rápidamente. Las políticas de inmigración han destruido las vidas de las familias, que no delincuentes; los derechos de las mujeres son cada día menores; las vidas queer y trans se borran cada vez más; y la violencia de género va en aumento. Esto no es solo política. Es personal. Que se jodan”. Una lectura pesimista pero realista de la realidad, aunque no pierde la esperanza y anima a la gente sensata a levantarse, organizarse, protestar, votar, cuidarse y, sobre todo, a no aceptar estas locuras como una nueva normalidad.