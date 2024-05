“Creo que eso es lo que siempre he hecho en este negocio. Ya sea hablar de la ansiedad, la depresión, la recuperación, lo que sea, uno le debe a la gente hablar de sus luchas, porque estar en este mundo no es perfecto. Nadie es perfecto . Para ser honesta, es lo menos que puedo hacer”.

Antes de ir a rehabilitación, Cara admitió que siempre buscaba una “solución rápida” a sus problemas hasta que se inscribió en un programa de tratamiento de 12 pasos y poco después descubrió que llevaba cuatro meses sobria a finales de 2022.

“Antes siempre buscaba una solución rápida para curarme, yendo a un retiro de una semana o a un curso sobre traumas, por ejemplo, y eso me ayudaba durante un minuto, pero nunca llegaba al meollo del asunto... Esta vez me di cuenta que el tratamiento de 12 pasos era lo mejor, y se trataba de no avergonzarse de ello. La comunidad marcó una gran diferencia. Lo contrario de la adicción es la conexión, y realmente encontré eso en el tratamiento de 12 pasos”.