Se ha ido un grande de la fotografía . Uno de esos personajes de cámara en mano que pasan sus días viajando por el mundo y retratando realidades sociales angustiosas y desagradables que no queremos ver pero debemos ver. Un ser humano profundamente comprometido con la gente vulnerable. Una persona concienciada con el planeta. Sebastiao Salgado. El hombre que Win Wenders retrató en su espectacular documental La sal de la Tierra, el cual deberías ver en Filmin si aún no lo has visto. Nos ha dejado a los 81 años, pero nos ha dejado con un legado increíble que merece ser puesto en valor. Aquí tienes lo mejor de la obra del gran fotógrafo moderno del blanco y negro.