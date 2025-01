Aunque no ha dejado claro si este retorno incluirá alguna conexión con su antigua banda, la noticia ya ha desatado una ola de entusiasmo entre quienes han seguido su carrera.

El regreso de Montero no ha estado exento de especulaciones, especialmente tras la reciente salida de Leire Martínez, quien fue la voz de La Oreja de Van Gogh durante 17 años. En octubre de 2024, la banda anunció que ella dejaba el grupo, alegando diferencias en la forma de vivir el proyecto musical.

Aunque los rumores sobre posibles tensiones entre Amaia y Leire siempre han estado en el aire, Martínez fue clara al desligar a Montero de su decisión: “Amaia no tiene nada que ver con lo que haya ocurrido dentro del grupo. Que la dejen tranquila”, afirmó en una entrevista reciente. Eso sí, también dejó entrever que no le sentaron bien los comentarios sobre un posible regreso de Montero a la banda: “Si vuelve, perfecto, pero no entiendo por qué parece que todo lo mío se olvida”.

Por su parte, Amaia no ha entrado en polémicas. Desde su salida de la banda, siempre ha mostrado respeto por el trabajo de sus antiguos compañeros, enfocándose en sus propios proyectos.

Un regreso lleno de ilusión

Amaia había dado algunas pistas de su vuelta en los últimos años. En 2022, anunció que trabajaba en un disco que finalmente no vio la luz. Pero fue su aparición sorpresa en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, donde interpretó Rosas junto a la colombiana, lo que dejó claro que su conexión con la música seguía intacta.