Desde que se inventó el trabajo, desde que la gente dejó de hacer las tareas de supervivencia en comunidad y comenzó a poner su esfuerzo al servicio de otros a cambio de un contrato y una remuneración, este se ha vendido siempre como una barrera protectora frente a la pobreza y la exclusión social. Si tenías un trabajo estabas bien. Solía ser suficiente en el pasado para no tener que pasar penurias en tu día a día. Pero eso está dejando de ser así. Como cuenta el profesor de sociología Alexis Cloquell en una publicación para The Conversation, un informe acaba de revelar que “la relación entre empleo y pobreza es más frágil de lo que suele asumirse”.

En concreto, y para que te hagas una idea de la gravedad de la situación, “el 11,7% de las personas ocupadas se encuentra en situación de pobreza y, al mismo tiempo, el 32,9% de la población pobre tiene un empleo, frente a un 20,6% que está en paro”. Esto significa que hay cientos de miles de personas en España, según este análisis de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que se levantan cada día para ir a sus puestos de trabajo, esforzarse, entregar su mano de obra al servicio de una empresa y que sin embargo no tienen el dinero mínimo para llevar una existencia digna. Es algo demasiado triste.