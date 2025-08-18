Sus tres nombramientos como mejor chef del mundo en los The Best Chef Awards lo convierten en uno de los cocineros más relevantes del panorama global. Su singular cocina, de un vanguardismo que entusiasma a quienes saben de esto, le han valido a su restaurante DiverXO hasta tres estrellas Michelin. Dabiz Muñoz está en lo más alto. No obstante, hay una sombra de duda alrededor de su figura: hace un tiempo afirmó que la gente que quiere perseguir el éxito debe estar dispuesta a trabajar más de 40 horas semanales y ahora uno de sus ex trabajadores ha filtrado las condiciones que tenía en su restaurante y no son para celebrar.

En concreto, se trata del chef chino Jiale Pan, quien habló de su experiencia a las órdenes de Dabiz Muñoz en el podcast Un chino y medio de los creadores de contenido Lin y Jiajun. “Son muchas horas. No tenemos hora de entrada fija. Se decide cada día dependiendo de los clientes. Lo más pronto es a las 7 y salir a las 12 de la noche o a la una de la mañana”, ha explicado Pan sin, aparentemente, ningún tipo de intención crítica. En realidad, el chef lo explica desde esa asunción generalizada dentro de la hostelería de que hay que currar mucho para salir adelante y triunfar. Y eso es lo peor: que la mayoría creen que debe ser así.