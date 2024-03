Ni consigues evitarlo ni encuentras razones para ello: te molan los chismes. Que si fulanito parece estar amargado desde hace unas semanas y probablemente sea porque lo ha dejado con su chica. Que si menganita se cree superior al resto de la oficina. Que si zutanito no tiene ni idea de cómo combinar la ropa para cumplir con los códigos de la empresa. No te pierdes una. Siempre que puedes participas en el chismorreo y a menudo eres tú mismx quien lo inicia con todo el entusiasmo del mundo. No obstante, y según el doctor en psicología Michael Wiederman, especializado en ambientes laborales, te estás boicoteando bastante más de lo que crees con esa actitud.