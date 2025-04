La renta universal lleva tiempo sobre la mesa. En parte porque han aparecido amenazas en forma de inteligencia artificial y robots que amenazan con dejarnos a casi todas sin trabajo. Y de algo hay que comer. No puede ser que el maravilloso mundo del futuro, la utopía sin trabajo, implique la pobreza de la mayoría de la humanidad. Y en parte es también porque se supone que intentamos mejorar como sociedad década tras década y esto de la renta para todas las personas simplemente por existir parece el paso lógico hacia un mundo más feliz. ¿El problema? Mucha gente dice que con una renta universal nadie querría ir a trabajar. Pero una investigación acaba de demostrar que se equivocan.

Realizado en Alemania, el estudio consistió básicamente en darle a algo más de un centenar de personas 1.200 euros al mes durante tres años sin que tuvieran que hacer absolutamente nada y monitorizar su actividad, al mismo tiempo que se analizaba la de un grupo de control que no recibía ni un duro de casi 1.600 personas. Y los resultados fueron claros: la gente que recibía esa renta universal tan jugosa no era más propensa a trabajar menos horas. Seguían queriendo ir a la oficina o a donde fuese para seguir contribuyendo y complementar sus ingresos. Simplemente tenían la tranquilidad de saber que no dependían de él para subsistir. Y eso es mucho. Un alivio contra el estrés y la ansiedad laboral.