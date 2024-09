Tus abuelxs tenían que estar muy pero que muy jodidxs para faltar al trabajo. Incluso tus padres. Preferían sufrir lo insufrible, aguantando la jornada laboral con fiebre o con un dolor de cabeza aberrante, antes que dirigirse al despacho de sus jefxs para decirles aquello de oye no me encuentro bien y me voy a ir a casa para descansar. Incluso la gente de la generación milenial actúa así la mayor parte del tiempo. La presión y el miedo les frena de ejercer su derecho a una baja por enfermedad. Algo que no le ocurre a la generación Z. O al menos en menor medida que a ninguna otra generación anterior: sus integrantes son los que más faltan al trabajo. Están impulsando el cambio poquito a poco.

Y así lo reflejan los datos. Conforme pasan los años y los centennials van penetrando en el mercado laboral aumentan las bajas. Para que te hagas una idea, y según datos de la plataforma de recursos humanos Dayforce, de los que se hace eco la revista Business Insider, “las bajas por enfermedad aumentaron un 55% en 2023 en comparación con 2019 entre las empresas que utilizan sus servicios en los Estados Unidos”. Pero con crecimientos desiguales: el aumento fue del 16% entre los mayores de 35 años y del 29% entre quienes tienen 35 años o menos. Es evidente que el talento profesional joven no está tan dispuestx a sacrificarse ferozmente por las empresas para las que curran.