Las zonas rurales llevan décadas desangrándose: la gente joven no encuentra demasiadas oportunidades en ellas, no al menos muy cualificadas, y termina mudándose a las ciudades para tratar de salir adelante. Y esto es problemático por muchísimas razones. Porque se van perdiendo culturas únicas. Porque se van extinguiendo modelos de vida alternativos que necesitamos en este siglo XXI. Y porque las ciudades están cada vez más petadas y caras. Ante este panorama, el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley destinada a incentivar el teletrabajo en las zonas rurales.

Y tiene sentido. Mucha gente joven se marcha de sus pueblos porque el único trabajo que les espera allí pertenece al sector primario y no quieren dedicarse a ello. Sueña con ser ingeniera. O traductora. O psicóloga. Y saben que eso no va a poder ser allí. ¿Pero y si pudieran formarse y volver a sus pueblos para, desde allí y con un ordenador y conexión a internet, teletrabajar en lo que les apasiona? Ese es el objetivo último del pack de medidas propuestas por el PSOE: dar a la gente la oportunidad de vivir donde quieren y combatir la despoblación en la España vaciada. Que si te mudas a la ciudad sea porque te mola.

¿Pero qué medidas son estas? Por un lado, el PSOE pide al Gobierno de coalición que desarrolle normativas que permitan a la gente de los medios rurales trabajar con presencialidad mínima o bolsas de horas presenciales. Por otro lado, la proposición no de ley también contempla la creación de espacios de coworking en las zonas rurales y especialmente en las cabeceras comarcales. Que puedas pillar el bus o el coche y plantarte en un ratito en tu coworking aka espacio de trabajo. Como quien vive en la ciudad y echa una media hora en llegar a la oficina. En este sentido, el PSOE pide también una mejora del transporte público en estas regiones.

Por último, hay dos medidas claves más. Está la inversión en el despliegue del 5G. Y es que sin un internet rápido no se puede hacer nada de esto. Las empresas no estarían contentas con la productividad y terminarían retirando su apoyo al teletrabajo rural. Por más incentivos fiscales que el Gobierno pudiera darles. Y está la introducción de medidas para la atracción y retención de jóvenes en zonas despobladas o rurales dentro de la próxima Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Un pack que podría matar dos pájaros de un tiro: el vacío rural y la súper concentración urbana. España es muy grande para apretarnos todos en Madrid y Barcelona.