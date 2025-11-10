Nos encontramos en un punto crítico de la historia reciente: el genocidio en Gaza y, sobre todo, por cercanía a nuestro país, la invasión rusa en Ucrania, ha hecho que sintamos la guerra como una posibilidad mucho más real de lo que hasta ahora creíamos. Y eso remueve a la gente. De hecho, y según una encuesta de marzo de este año de la organización internacional More in Common, “el 57% de los españoles estaría dispuesto a aceptar recortes sociales para aumentar el gasto militar”. Sin embargo, cada vez menos gente parece plantearse la carrera militar como una opción de futuro. Sí, las Fuerzas Armadas encaran un problema a largo plazo.

Es la conclusión de una investigación reciente llevada a cabo por el Observatorio de la Vida Militar. Para que te hagas una idea del cambio de mentalidad de la gente joven, la ratio de solicitantes por plaza en tropa y marinería ha caído de 27,9 a 4,2 en tan solo 12 años. Un descenso brutal. De hecho, el año pasado se quedaron casi 1.000 plazas sin ocupar en el conjunto de las Fuerzas Armadas españolas. Un fenómeno que viene produciéndose desde hace tiempo y que ha hecho que en la actualidad hasta unos 10.000 efectivxs menos en tropa y marinería que 15 años atrás. Y no parece que la cosa vaya a cambiar de inercia de la noche a la mañana.