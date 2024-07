Un plan que surge de la pereza que el propio Yuan tiene por esta parte de su trabajo: “Realmente odio tener que leer el correo electrónico todas las mañanas e, idealmente, mi versión de IA podría leer la mayoría de los correos electrónicos”. ¿Solo la mayoría? Sí, porque todo esto parte de la idea de que la IA puede imitar muy bien tu estilo comunicativo, pero también de que hay conversaciones muy importantes y de toma de decisiones complejas que debería tener tu yo real. “Tal vez uno o dos correos electrónicos me digan Eric, es difícil responder a tu versión digital, ¿puedes hablar tú?”. En esos casos tú das la cara. Pero la IA ya te ha quitado una cantidad loca de cosas de encima.

Por otro lado, esta automatización de tus comunicaciones laborales no sugieren necesariamente la automatización del resto de tareas. No vas a volverte prescindible. Como recuerda el CEO de Zoom, “hay ciertos elementos del trabajo que no se pueden automatizar: la interacción humana”. Porque una IA no puede darte la mano. Ni darte una palmada en la espalda. Ni decirte un mundo con solo una mirada. El avatar será tu aliado para las cuestiones más mecánicas y sencillas, pero tú seguirás siendo necesarix para hacer que las relaciones profesionales, la clave del entramado laboral, funcionen adecuadamente. Tu clon hará el trabajo sucio. Tú te harás cargo de lo más agradable.