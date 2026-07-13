Los brotes no han desaparecido. Simplemente se han vuelto más difíciles de ver. Durante la última década, la visibilidad de los brotes ha cambiado. No porque aparezcan con menos frecuencia, sino porque cada vez se ocultan más. Los parches para granitos se llevan ahora como accesorios. Las plataformas de redes sociales normalizan filtros que suavizan la textura de la piel a tiempo real. El contenido que antes enseñaba las imperfecciones de forma abierta ha sido sustituido por representaciones de la piel más cuidadas y controladas.

El resultado: los brotes siguen siendo una experiencia muy común, pero rara vez se cuentan. Este cambio tiene consecuencias, y la investigación indica que el 63 % de los adultos afirma sentirse cohibido en público debido a los problemas de la piel y que el 90 % de las mujeres jóvenes afirma utilizar filtros o editar sus fotos antes de publicarlas en redes sociales, contribuyendo así a unas expectativas cada vez menos realistas sobre la apariencia de la piel.

La piel con tendencia a las imperfecciones suele caracterizarse por el exceso de grasa, los poros dilatados u obstruidos y una textura irregular de la piel. A menudo, los brotes se presentan como algo que debe eliminarse rápidamente. No se presta demasiada atención en entender qué son, por qué aparecen y cómo evolucionan con el tiempo. Desde un punto de vista biológico, los brotes están impulsados pormúltiples factores como el aumento de la producción de sebo, a menudo relacionado con cambios hormonales, o la acumulación de células muertas, que puede provocar la obstrucción de los poros.

Estos procesos son muy comunes, especialmente durante la adolescencia y los primeros años de la edad adulta, y pueden manifestarse de forma diferente según la persona y el paso del tiempo. No obstante, la desinformación persiste y, con frecuencia, las imperfecciones se atribuyen a una mala higiene, la alimentación o los hábitos personales, afirmaciones que no siempre están respaldadas de forma consistente por la evidencia científica.

La última campaña de The Ordinary, Breakouts are a Journey, ha sido creada para replantear la forma en que se perciben las pieles con tendencia a las imperfeccciones. La campaña aborda ideas erróneas comunes sobre las imperfecciones y ofrece explicaciones claras y basadas en la evidencia sobre sus mecanismos, destacando su complejidad en lugar de reducirlos a una única causa. Con un lenguaje intencionadamente lúdico, sensorial y, en ocasiones, incómodo, explora las características más comunes de la piel con tendencia a los brotes, desde la congestión hasta los brotes inflamados y las marcas posteriores a los brotes.

Su objetivo es poder comprenderlos más facilmente y reducir la carga emocional asociada a ellos. Este enfoque refleja una idea sencilla: los brotes son un viaje, no siguen patrones. Cambian. Evolucionan. Se resuelven. Y, a menudo, vuelven.