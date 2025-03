A ti te encanta correr. Y no, no tienes la zancada de Usain Bolt. Tampoco la elegancia de Zinedine Zidane. Ni la potencia de un guepardo. Corres como cualquier otra persona promedio de este planeta. A tu ritmo. A tu manera. Sin el glamour de una estrella. Con el pelo empapado en sudor y la cara colorada como un tomate. Tu running no encaja con el de unx influencer del running. En el tuyo no hay filtros. Ni tu rendimiento alcanza para ganar carreras urbanas. Pero a ti te encanta. Porque corriendo eres tú.

Y esa es la clave del running, ¿no? Estamos muy acostumbradxs a lo dicotómico: o me pongo a entrenar como unx locx para competir y ser el mejor atleta posible o me quedo en el sofá viendo la enésima serie de moda. Y la vida no es así. La vida está llena de lugares intermedios. De carreras contigo mismx a las ocho de la mañana por el parque del barrio. Sin espectadores. Sin seguidores. De escapadas al campo para hacer una ruta running preciosa que no termina con aplausos ni likes. De un viento en la cara que solo tú sientes.