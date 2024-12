La inscripción podrá ser total, para quienes rechacen practicar cualquier aborto, o parcial, en función de supuestos concretos, como el tiempo de gestación o las causas médicas que justifiquen la intervención. Además, los profesionales podrán modificar o revocar su decisión cuando lo consideren.

Aunque algunas comunidades autónomas, como Murcia, Canarias o Catalunya, ya han creado sus propios registros, otras, como Madrid o Andalucía, se han mostrado reticentes a la medida. Esto ha perpetuado un panorama desigual en el que el 80% de los abortos se siguen llevando a cabo en clínicas privadas, a pesar de que la ley busca priorizar la sanidad pública para estas intervenciones.

El problema no es menor. En regiones como La Rioja, donde la objeción de conciencia está muy extendida, solo tres médicos no objetores realizan abortos en todo el sistema público. Esto obliga a muchas mujeres a trasladarse a otras comunidades para ejercer su derecho, algo que el Tribunal Constitucional ha calificado como una vulneración de derechos fundamentales. Y no es un caso aislado: cinco comunidades autónomas no realizaron ni 50 abortos en hospitales públicos el año pasado, y algunas provincias, como Extremadura, ni uno solo.