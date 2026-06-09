Tras unos largos meses cargados de estrés, la llegada del verano marca un momento en el que buscamos bajar revoluciones. Tras el éxito de su primera edición, Superlativa®, la marca referente especializada en gestión del estrés, vuelve a organizar un taller de breathwork en un entorno único y extraordinario con vistas al mar. La cita se celebrará el próximo 10 de junio a las 19:30 h en el Edificio Mirador – Port Vell (Passeig de Joan de Borbó, 103), un espacio excepcional frente al Mediterráneo que reúne las condiciones idóneas para hacer una pausa, desconectar de la rutina y reconectar con el bienestar.

Con esta iniciativa, la firma busca acercar herramientas prácticas que ayuden a gestionar el estrés de forma integral, combinando técnicas de respiración consciente con hábitos de bienestar fáciles de incorporar. En este contexto, Superlativa® aprovechará el encuentro para presentar Superlativa Magnesium+ Stick, su nuevo suplemento en formato líquido monodosis listo para tomar en cualquier momento y lugar. Diseñado para acompañar las rutinas diarias, destaca por su practicidad y por su delicioso sabor a frutos del bosque, convirtiendo cada toma en el nuevo ritual de noche, es como un sweet treat después de la cena.