Tras unos largos meses cargados de estrés, la llegada del verano marca un momento en el que buscamos bajar revoluciones. Tras el éxito de su primera edición, Superlativa®, la marca referente especializada en gestión del estrés, vuelve a organizar un taller de breathwork en un entorno único y extraordinario con vistas al mar. La cita se celebrará el próximo 10 de junio a las 19:30 h en el Edificio Mirador – Port Vell (Passeig de Joan de Borbó, 103), un espacio excepcional frente al Mediterráneo que reúne las condiciones idóneas para hacer una pausa, desconectar de la rutina y reconectar con el bienestar.
Con esta iniciativa, la firma busca acercar herramientas prácticas que ayuden a gestionar el estrés de forma integral, combinando técnicas de respiración consciente con hábitos de bienestar fáciles de incorporar. En este contexto, Superlativa® aprovechará el encuentro para presentar Superlativa Magnesium+ Stick, su nuevo suplemento en formato líquido monodosis listo para tomar en cualquier momento y lugar. Diseñado para acompañar las rutinas diarias, destaca por su practicidad y por su delicioso sabor a frutos del bosque, convirtiendo cada toma en el nuevo ritual de noche, es como un sweet treat después de la cena.
SESIÓN DE BREATHWORK AL RITMO DE LAS OLAS
En un entorno único frente al atardecer en el mar, el evento ofrecerá un taller de breathwork guiado de la mano de Uri Imperial, especialista en meditación y terapias respiratorias. En esta experiencia inmersiva, se compartirán técnicas para mejorar el control sobre el sistema nervioso, para así gestionar la sensación de ansiedad, el estrés y la mente a través de diferentes técnicas respiratorias.
Después, aprovechando las vistas espectaculares que ofrece la azotea del Edificio Mirador, los participantes podrán disfrutar de un delicioso catering, mocktails (con sorpresa) & music. Puedes adquirir las entradas aquí.
SUPERLATIVA MAGNESIUM+ STICK, EL DELICIOSO MAGNESIO TO-GO
Alrededor del 80% de la población presenta una dieta deficitaria en magnesio, un mineral esencial implicado en más de 400 funciones básicas del organismo. Por lo que supone que el magnesio debería ser una parte vital en cualquier rutina de autocuidado, según indica un estudio realizado por la Fundación Española de la Nutrición.
Consciente de la importancia de crear hábitos sostenibles en el tiempo, Superlativa® presenta Superlativa Magnesium+ Stick, una nueva forma de incorporar el magnesio a la rutina diaria de forma mucho más fácil. Su práctico formato líquido y su sabor a frutas del bosque ofrecen una alternativa cómoda y placentera para poder cuidarnos en cualquier lugar y momento del día.