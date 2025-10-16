Hay una batalla en ciernes en España: la de la sanidad privada contra la sanidad pública y, tristemente, y fruto de la labor incansable de desmantelamiento de la pública por parte de los gobiernos autonómicos de derechas, está calando cada vez más en la gente. El aumento de la contratación de los seguros de salud privados es una prueba evidente. El hecho de que cada vez más mujeres acudan a las clínicas privadas para dar a luz es otra. Lo que ocurre, según el encomiable análisis de la periodista de género Ana Requena y el periodista de datos Raúl Sánchez , es que en esas clínicas tienes hasta un 52% más de probabilidades de acabar pariendo por cesárea.

En palabras de estxs investigadorxs, “de los 22 centros hospitalarios con una tasa de cesáreas por encima del 45%, 20 son privados”. Unas cifras que se sitúan muy por encima de los recomendado por las instituciones internacionales de salud. Y sí, la media nacional sigue rondando el 24% como en años anteriores, pero ya hay más de un centenar de centros hospitalarios en los que al menos el 30% de los partos tienen lugar mediante cesárea. No es lo normal. No es lo que suele pasar en poblaciones sin patologías concretas. De todas formas, esto no está pasando solo en nuestro país, sino que se trata de un incremento global. La pregunta es por qué.