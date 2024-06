¿Cómo lo descubrieron? El equipo de científixs reclutó voluntarixs sanxs de entre 18 y 40 años. “A la mitad se les pidió que durmieran en condiciones atmosféricas normales y a la otra mitad que durmieran en una cámara de altitud que podía imitar las condiciones de presión de la cabina de un avión con altitud de crucero”. Luego, y dentro de cada uno de los dos grupos, la mitad bebió una cantidad moderada de alcohol y la otra mitad no . ¿El resultado? “Las personas que descansaron en el laboratorio tuvieron niveles normales de oxígeno (más del 95%) en sangre en todo momento”, mientras que quienes durmieron en la cámara de altitud y bebieron tuvieron niveles del 85%.

Volar en avión tiene un pequeño coste para tu organismo. Como explican desde Gizmodo , “el entorno de gran altitud nos expone a una presión atmosférica más baja, lo que puede reducir el nivel de saturación de oxígeno en nuestra sangre, especialmente cuando dormimos”. Para no sufrir y poder lidiar con la situación, tu corazón hace un esfuerzo extra y, con ello, se aumenta tu frecuencia cardíaca. Lo más probable es que tú no te des cuenta de nada de esto pero está ocurriendo ahí dentro. Bajo estas circunstancias, y según una nueva investigación llevada a cabo por científicxs alemanxs, beber alcohol es una temeridad . Estarías poniendo en riesgo la salud de tu corazón.

Y ojo: un nivel de oxígeno en sangre inferior al 90% se considera bajo y podría requerir atención médica. Esto demuestra que, si bien volar en avión resulta ya lo suficientemente estresante para tu corazón como para tenerlo en cuenta si tienes problemas cardíacos, hacerlo y tomarse unas cervezas o unas copas mientras tanto podría tener consecuencias muy desagradables. E incluso si tu corazón resiste, que sería lo más normal estadísticamente, podrías llegar a tu destino con un cansancio de la ostia porque, según el citado medio, “los voluntarios también tuvieron periodos más cortos de sueño profundo y REM mientras bebían, los cuales son importantes para la calidad del sueño”.

¿Significa esto que deberían prohibir las bebidas en altura? No necesariamente. Después de todo, beber resulta perjudicial para tu organismo en cualquier circunstancia y se sigue permitiendo. No obstante, y según dicen lxs propixs autorxs del experimento, “los profesionales, los pasajeros y la tripulación deben ser informados sobre los riesgos potenciales” para poder tomar decisiones más conscientes e informadas. Una etiqueta de aviso no estaría de más. Sea como sea, y teniendo en cuenta que los vuelos duran unas cuantas horas como mucho, ¿de verdad hay necesidad de trincarse una birra o un gintonic ahí arriba en lugar de esperar a tocar tierra firme?