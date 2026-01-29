España tiene una de las mejores sanidades públicas del planeta. Y no lo decimos nosotros: un análisis llevado a cabo por doce de los más prestigiosos economistas de la salud de nuestro país ha determinado, basándose, explica el periodista Pablo Linde , en “la mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable”, que nuestro sistema sanitario se sitúa en novena posición, solo por detrás de Suiza, Suecia, Noruega, Canadá, Holanda, Australia, Islandia e Irlanda. Ten en cuenta que hay cerca de 200 países en el mundo. Es un mérito increíble. ¿El problema? Hay mucho interés por destruirla para favorecer el negocio de la sanidad privada. Es ahí donde entran los mitos.

Y el primero de ellos es importante derribarlo porque es el santo grial de la derecha para incentivar la sanidad privada y debilitar la pública: que la primera es más eficiente que la segunda. Algo que para nada es verdad. Como cuenta Linde, en base al documento publicado por estos economistas, “los sistemas públicos universales tienden a obtener mejores resultados en salud con menor gasto agregado que los privatizados”. De todas formas, apunta uno de los autores de la investigación, el catedrático José Jesús Martín, “no es la propiedad lo que marca la diferencia, sino cómo se gobiernan y gestionan las organizaciones sanitarias”. Un bulo menos en el que confiar.