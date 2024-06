Si has acabado en TikTok latam seguro que te has encontrado con cientos de vídeos de latinoamericanos que viven en Europa y todos coinciden en una cosa: los europeos apestamos. La idea de que nos duchamos menos en Europa que en Latinoamérica es una de las teorías más compartidas, aunque la realidad sobre el olor no tiene que ver tanto con los hábitos de higiene sino con el tipo de desodorante que usamos en Europa.

Para empezar, en España la mayoría de gente se ducha una vez al día (o incluso más) así que no es justo que se nos meta dentro el saco del tópico de los franceses. Lo que pasa es que lo que en Latinoamérica llaman desodorantes, en realidad son antitranspirantes. El antitranspirante se enfoca en reducir o detener la producción de sudor. Contiene compuestos como el clorhidrato de aluminio o sales de aluminio que bloquean temporalmente las glándulas sudoríparas, disminuyendo así la cantidad de sudor que llega a la superficie de la piel.