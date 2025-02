Si comparamos la carne real con sus versiones vegetales, hay algunas diferencias clave. En general, las hamburguesas veganas tienen menos grasas saturadas. Por ejemplo, una hamburguesa de res magra (85%) contiene 6.5 gramos de grasa saturada, mientras que una Impossible Burger tiene 6 gramos y una Beyond Burger solo 2 gramos, según un artículo del New York Times del 17 de febrero.

En los últimos años, la carne vegana ha ganado popularidad como una alternativa a la carne tradicional. Empresas como Beyond Meat e Impossible Foods aseguran que sus productos son más saludables y mejores para el planeta . Pero ¿realmente lo son?

En cuanto a proteínas, las diferencias son mínimas. Una hamburguesa de res tiene unos 21 gramos, y las versiones veganas rondan entre 19 y 21 gramos. Lo bueno de la carne vegana es que aporta fibra, cosa que la carne real no tiene. Una Impossible Burger contiene 5 gramos, mientras que una Beyond Burger tiene 2 gramos.

El punto negativo de los productos vegetales es el sodio. Mientras que la carne fresca tiene niveles bajos, las hamburguesas veganas pueden estar cargadas de sal, lo que puede afectar la salud del corazón.

Todavía no hay una respuesta clara. Un estudio de 2024 en Singapur con 82 personas no encontró diferencias significativas en la salud de quienes comieron carne vegana frente a los que comieron carne real. Otro estudio de 2020, financiado por Beyond Meat, mostró que quienes comieron carne vegana durante dos meses bajaron su colesterol y perdieron algo de peso.