Al fin y al cabo, una calle repleta de iluminación bonita y juguetona es una calle en la que da gusto estar y por la que vas muy tranquilitx. En el proceso, decenas y decenas de escaparates tratan de llamar tu atención con luces aún más bonitas y más juguetonas. Compiten por tu interés. Porque acudas a ellos como polillas a una lámpara. Y muchas veces funciona y terminas entrando y comprando cosas que no necesitas o que no tenías pensado comprar por falta de presupuesto. No, no son solo los anuncios navideños. Las luces navideñas también conspiran para que dinamites tu cuenta corriente. Y los sueldos en modo mediocre...

Por último, y si tienes valores medioambientales, está claro que las luces navideñas son una movida de las gordas. “Para hacernos una idea, la potencia del alumbrado navideño de la ciudad de Granada es de 193 kilovatios, equivalente a unos 200 microondas funcionando al máximo” al mismo tiempo. Y eso que la sustitución de bombillas incandescentes de colores por bombillas LED ha reducido drásticamente el consumo. Antes era todavía peor. En cualquier caso, sigue siendo contaminante. Y muchos animales y plantas ven alterado su normal funcionamiento a causa de la luz rebotadora de todas esas bombillas navideñas. Entonces, ¿merece la pena ese nosequé?