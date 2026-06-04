Incorporar hábitos de bienestar a la rutina diaria debería ser algo fácil. Sin embargo, incluso los hábitos más beneficiosos suelen abandonarse cuando requieren tiempo, preparación o esfuerzo. Con esta idea nace Superlativa Magnesium+ Stick , la nueva propuesta de Superlativa® para integrar el magnesio, uno de los elementos más esenciales para el organismo, en la rutina de una forma innovadora, práctica y adaptada a los ritmos frenéticos actuales. Gracias a su formato líquido ready-to-drink y a su delicioso sabor a frutos del bosque, convierte un hábito funcional en una experiencia agradable y fácil de mantener en nuestro día a día. Más que un suplemento, Superlativa Magnesium+ Stick representa una nueva manera de entender el bienestar diario. Su formato monodosis listo para beber permite disfrutar de los beneficios del magnesio en cualquier momento y lugar, sin necesidad de agua ni preparación previa. Una solución diseñada para acompañar estilos de vida dinámicos, fácil de llevar en el bolso del día a día y pensada para integrarse de forma natural en la ‘evening routine’, hasta convertirse en un hábito tan cotidiano como desmaquillarse antes de dormir, lavarse la cara o ponerse el pijama.

El aliado perfecto para una vida moderna

El magnesio participa en más de 400 funciones esenciales del organismo y, aun así, alrededor del 80% de la población presenta una ingesta insuficiente, según datos de la Fundación Española de la Nutrición. Sin embargo, el verdadero desafío no es únicamente tomar magnesio, sino hacerlo con constancia. Por eso Superlativa® ha desarrollado un formato diseñado para adaptarse a la realidad de las personas: agendas exigentes, vajes, jornadas largas y rutinas que requieren soluciones prácticas. Tomar un stick al día, preferiblemente por la tarde-noche, ayuda a: • Reducir el cansancio y la fatiga. • Favorecer la relajación y el descanso. • Apoyar la función muscular y el rendimiento diario. • Contribuir al funcionamiento normal del sistema nervioso. • Acompañar al organismo en periodos de estrés. Gracias a su formato monodosis listo para beber, puede llevarse en el bolso, la mochila o la maleta y consumirse directamente en cualquier momento. Una solución sencilla para quienes buscan cuidar su bienestar sin añadir complejidad a su día a día.

No es “otro magnesio”