NIVEA SUN, la marca número uno del mundo en protección solar, presenta “El Barómetro del Sol”, un estudio sobre los hábitos y la concienciación de los españoles frente a la exposición solar. Los principales resultados muestran la alta concienciación de los españoles sobre los efectos del sol que contrasta con la falta de hábito en protección. Así, mientras que los españoles asocian el uso de protector solar a contextos como playas o piscinas, siguen sin incorporarlo en otros entornos cotidianos de alta exposición solar, como terrazas o espacios urbanos. Por ello, NIVEA SUN instalará sus propias terrazas en las ciudades de Valencia y Málaga, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la protección solar durante todo el año y no solo en el entorno de playa y piscina.

Los españoles solo aprueban en concienciación

El estudio revela una clara concienciación frente a la exposición solar: el 85% de los españoles afirma estar preocupado por los efectos del sol en la piel y al 82% le preocupa el cáncer de piel. Sin embargo, el 67% reconoce que el protector solar no forma parte de su rutina diaria, quedando relegado a los meses de verano o a lugares como la playa y la piscina, aunque el 33% de los encuestados declaran que su principal medida de protección es la fotoprotección. Mientras que el 70% de los encuestados afirma utilizar el protector en estos espacios, solo el 30% utiliza la crema solar cuando va a una terraza o a un parque. De hecho, según el estudio, la mitad de los encuestados confiesan haberse quemado en una terraza alguna vez.

Dudas, falta de reaplicación y poca constancia

El estudio también pone de manifiesto que seis de cada diez españoles tienen dudas sobre los protectores solares, lo cual incide directamente en su aplicación y por tanto su eficacia. Concretamente, el 45% no tiene claro cómo interpretar el factor de protección solar (SPF), cuál es el adecuado para su piel y qué cantidad debe echarse. Estos datos reflejan la necesidad de reforzar la educación en fotoprotección y facilitar información clara sobre el uso correcto del protector solar para fomentar hábitos más eficaces. “Las recomendaciones indican una cantidad aproximada de 2 mg de crema por centímetro cuadrado de piel, aunque en la práctica es difícil de medir. Por eso se utiliza la regla de los dos dedos por zona”, explica María Segurado, asesora dermatológica de NIVEA SUN. “El cuerpo se divide en nueve zonas principales, y cada una requiere una dosis equivalente para garantizar una protección adecuada”. Más allá de la cantidad, el estudio revela que la reaplicación sigue siendo la gran asignatura pendiente. Más de la mitad de los españoles solo se aplica el protector antes de comenzar su exposición, ignorando uno de los pasos más determinantes para una protección real y eficaz. “Hay que reaplicarse cada dos o tres horas para que el SPF sea efectivo, sobre todo después de hacer deporte o bañarse”, afirma la Dra. Segurado. Para dar respuesta a estos hábitos, NIVEA SUN cuenta con soluciones para todos. Para la protección corporal, la gama Protege & Hidrata acompaña a los adultos en su día a día, mientras que Protege & Cuida está especialmente formulada para la piel de los más pequeños. Para el rostro, la marca ofrece soluciones adaptadas a cada necesidad: la novedad de este año el Stick Facial UV Tacto Sedoso SPF 50+, pensado para facilitar la reaplicación en cualquier momento; el Luminous630® SPF 50+, para combatir las manchas; y el Q10 SPF 50+, para quienes quieren protegerse mientras cuidan los signos de la edad. Y para los más pequeños, el nuevo NIVEA SUN Kids Protección UV Diaria SPF 50+, el primer protector de la marca especialmente formulado para el rostro y cuerpo infantil, aprobado por pediatras y oftalmólogos.

Marina Rivers, reflejo de una generación más consciente del cuidado solar

Por último, NIVEA SUN se apoya en la creadora de contenido Marina Rivers para dar visibilidad a “Todos los días sale el sol”. La influencer representa a una generación que ha crecido con una alta conciencia sobre la importancia de la protección solar, pero que sigue sin integrarlo del todo como un hábito (el 53% de los jóvenes entre 18 y 24 años admite haberse quemado en el último año). “En mi familia, mi abuelo murió de cáncer de piel debido a la exposición solar, y desde entonces mi familia y yo siempre hemos estado muy concienciados con la fotoprotección. Siempre lo hemos tenido muy claro, porque le ha costado la vida a una persona que quieres. Y, sobre todo, una enfermedad que se puede prevenir. Eso te cambia la perspectiva para siempre” De esta manera, Marina Rivers se convierte en un altavoz para acercar el mensaje de NIVEA SUN a un público joven, con el objetivo de convertir un gesto cotidiano en un hábito que debe hacerse en cualquier lugar y en cualquier momento del año.

“Todos los días sale el sol”: hacia la desestacionalización de la protección solar