Y eso que el equipo responsable del estudio habla de una posible subestimación . ¿En qué sentido? Pues que las herramientas de análisis químico usadas en la investigación no podían identificar partículas menores a 20 micrómetros. En general, el tamaño promedio del microplástico en las diez marcas de chicles evaluadas era de 82,6 micrómetros. Hay muchos otros trocitos de polímeros sintéticos que no pudieron localizarse y que probablemente aumenten considerablemente la cantidad de plástico que lleva un chicle para mejorar su textura, su elasticidad y su sabor. Y todo eso va directo a tu organismo.

El chicle es tu aliado más socorrido: te asegura un buen aliento para tu cita inesperada del sábado noche, te da algo que hacer en situaciones aburridas en las que te comen los nervios y engaña un poquito a tu estómago en esos momentos en los que tienes gula pero no necesitas comer. Pero hay un problema. Y no, no hablamos del clásico debate entre chicle con azúcar versus chicle con edulcorantes. Es otra cosa. Son los microplásticos , porque un estudio preliminar presentado en la American Chemical Society ha descubierto que los chicles pueden liberar entre cientos y miles de microplásticos en tu saliva .

¿Es esto una malísima noticia? En principio lo parece. No obstante, y como ha declarado el autor principal de la investigación, el doctor Sanjay Mohanty, de la Universidad de California en Los Ángeles, “los científicos no saben si los microplásticos son peligrosos para nosotros o no. No hay ensayos en humanos. Pero sí sabemos que estamos expuestos a los plásticos en la vida cotidiana, y eso es lo que queríamos examinar aquí”. Dicho de otra forma: no hay certeza sobre si esa acumulación de microplásticos en tu organismo tiene consecuencias negativa, pero el sentido común grita que por supuesto.

De hecho, el propio Mohanty advierte que el no conocer los efectos de los microplásticos en tu cuerpo tiene que ser una motivación para evitar su consumo y no al contrario: “Deberíamos adoptar el principio de precaución y asumir que sí hacen daño. Y necesitamos invertir en investigación para comprender cómo esto afectará a nuestra salud de modo que podamos empezar a mitigar las consecuencias”. Por tu parte, debes saber que la mayoría de fabricantes no revelan la cantidad de microplásticos que llevan los chicles que metes en tu boca. Ni de dónde proceden. Pero una advertencia no estaría de más.