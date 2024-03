Tu vagina no es un champú pero también presenta un nivel de pH: un grado de acidez que influye decisivamente en su estado de salud y que, como explica el doctor Pat Carroll en una entrevista para Poosh , debe situarse idealmente entre 3,8 y 4,5 para mantenerse equilibrado. ¿Pero cómo puedes saber si efectivamente está en su punto óptimo o se ha ido de madre? Al parecer no es demasiado complicado: existen indicios bastante claros como sequedad excesiva, escozor, picores, molestias al orinar, molestias al mantener relaciones sexuales o modificaciones en el flujo vaginal en términos de color, olor y textura. Y hay bastantes factores que pueden llevar tu vagina a este estado.

El más evidente de todos ellos es la higiene. En palabras del propio Carroll, “el pH vaginal puede verse afectado por levaduras y bacterias que provienen de elementos irritantes como tampones, toallas sanitarias, lubricantes o semen”. De ahí la importancia de cambiar las toallas y los tampones con regularidad y de dedicarle el mimo necesario a tu vagina en la ducha. Especialmente después del sexo. Es la mejor manera de mantener alejados a los microorganismos con potencial para colonizarla y, en el proceso, alterar sus niveles de acidez. No obstante, tu cuerpo es tan complejo que factores tan aparentemente inconexos como la calidad de tu alimentación o tu edad también influyen.

No son los únicos: el consumo de antibióticos también puede destruir las colonias bacterianas inofensivas y habituales de tu vagina, haciendo que el pH de la misma se vuelva loco. Ah, y cuidado con las relaciones sexuales sin protección. No solo te juegas un embarazo indeseado y la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual, sino que también puede provocar que la flora bacteriana de tu pareja sexual invada tu vagina y cause el caos. En algunos casos, y siempre según Carroll, esa invasión de bacterias extranjeras puede provocar dos tipos de infecciones muy comunes: las infecciones por hongos y la vaginosis bacteriana. Y de verdad que no quieres padecerlas.