La camiseta celebra los atardeceres Aperol gracias a una ilustración que cobra vida bajo el sol: unas copas que se llenan mágicamente con la luz solar, un guiño divertido que captura cada brindis . Disponible en versión cropped, ideal para un look chic y desenfadado, o en formato oversized para una propuesta más relajada y casual. Precio de 65 euros.

Una cápsula exclusiva con estilo, actitud, versatilidad y vibes de atardecer, que se compone de tres piezas claves: un bolso, una gorra y una camiseta . Quizás ya las hayas visto en alguno de los main festivales como Mad Cool o Primavera Sound, y es que ya se han convertido en esenciales de los looks que mejor capturan ese espíritu libre del flow festivalero. Esa alegría de vivir la música y la amistad como si fuesen a acabarse.

Esta cápsula es mucho más que moda: es una celebración del verano, del estilo y de ese instante perfecto que comienza cuando se enciende la música y cae el sol. Son prendas orientadas a quienes viven los atardeceres como una forma de expresión que mezcla tendencia, estilo y diversión. Ya sea en la playa, en un festival o en un destino único, estos tres básicos representan a la perfección el motivo de la colección, haciendo referencia al sello identificado de la marca de streetwear catalana y al vibrante color de Aperol: “This is my SSSUNSET” .

La colección, ya disponible en la web de SSSTUFFF, se presentará a través de un evento que tendrá lugar en las tiendas oficiales de SSSTUFFF el próximo 24 de julio enMadrid (C/ del Pez 14), y el 30 en Barcelona (Carrer del Duc 7). Durante estas activaciones, los asistentes podrán conocer las piezas a la vez que disfrutan de la mejor música y Aperol Spritz en mano .

SSSTUFFF, nacida en la intersección entre lo kidcore y el streetwear contemporáneo, diseña prendas que hablan alto y claro, convirtiendo cada una de sus colecciones encápsulas creativas pensadas para quienes entienden la moda como una forma de contar su historia. Aquí no hay reglas, solo estilo con personalidad. Aperol Spritz, siguiendo esta misma línea, va más allá de una simple bebida, es un mood para celebrar la vida llena de color y buen rollo. Con su inconfundible color naranja y su perfecta fusión entre lo amargo y lo dulce, Aperol Spritz se ha convertido en el cómplice ideal de los atardeceres, los brindis espontáneos, las celebraciones y la música.

Para integrar las dos marcas, nace el concepto, THIS IS MY SSSUNSET, presente en las prendas para marcar que se trata de la camiseta, el bolso y la gorra perfectas para ver el atarceder.

