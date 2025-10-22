UNIQLO anuncia el lanzamiento mundial de cuatro nuevos diseños para su proyecto benéfico de camisetas PEACE FOR ALL. Este proyecto presenta camisetas gráficas con diseños creados voluntariamente por colaboradores cercanos a la marca, que comparten el objetivo de actuar con el deseo de promover la paz mundial. Todos los beneficios de las ventas se destinan a organizaciones humanitarias internacionales.

El proyecto, que lleva más de tres años en marcha, da la bienvenida a nuevos colaboradores: Club for the Future, una organización sin ánimo de lucro que inspira a las futuras generaciones a través de actividades centradas en el espacio; el Dr. Tasuku Honjo, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2018 por su descubrimiento de la inmunoterapia contra el cáncer; y Ryo Ichiriki, campeón mundial de Go y periodista.

Club for the Future ha contribuido con dos nuevos diseños creados por los astronautas Gary Lai, Leland Melvin y Sian Proctor. Inspirados en las palabras “conexión”, “esperanza” y “pertenencia”, estos diseños transmiten la importancia de ver la Tierra como una única entidad sin fronteras y de compartir una visión común para construir un futuro mejor para la próxima generación.

Por su parte, el Dr. Honjo comparte en su diseño las palabras que lo han guiado a lo largo de su carrera: curiosidad, coraje, desafío, confianza, concentración y continuidad. Finalmente, el diseño de Ryo Ichiriki cita a uno de los más grandes jugadores de Go del siglo XX, GoSeigen: “El Go es armonía”. El diseño refleja su deseo de una sociedad en paz, que requiere un espíritu de armonía capaz de aceptar la diversidad y mantener el equilibrio del conjunto.

Como parte del objetivo de UNIQLO de ampliar esta iniciativa con el deseo de un futuro en el que todas las personas puedan vivir con seguridad y en paz, se celebró un evento de lanzamiento en el Observatorio Fabra de Barcelona.

Entre los invitados especiales del lanzamiento, UNIQLO tuvo el placer de contar con el Dr. Leland Melvin como portavoz. Leland declaró: “Nuestra organización se ha sentido profundamente inspirada por el proyecto PEACE FOR ALL y es un honor asociarnos con UNIQLO. Los diseños con temática espacial subrayan el poder transformador de contemplar la Tierra desde lo alto. Al reconocer que la Tierra es una entidad singular y armoniosa, sin fronteras, podemos inspirar un sentimiento de unidad y esperanza, y fomentar una visión colectiva de un futuro en paz.”

Todos los asistentes disfrutaron de una visita guiada por el observatorio, participaron en una experiencia espacial de realidad virtual y escribieron una postal que fue enviada al espacio, como parte del compromiso de UNIQLO con la esperanza y el optimismo, reforzando el mensaje de que la Tierra no tiene fronteras.