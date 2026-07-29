Yuxus convierte una primera cita grabada desde un teléfono en el escenario de Late Hours, su nueva propuesta de denim para acompañar el paso del día al anochecer.

LATE HOURS BY YUXUS

Hay imágenes que parecen no haber sido hechas para enseñárselas a nadie. Ese lenguaje visual, más cercano al carrete privado del móvil que a una producción de moda tradicional, es el punto de partida de Late Hours, la nueva campaña de Yuxus. La marca sigue a María durante una primera cita a través de la cámara del teléfono de la persona que la acompaña. Hay paseos, conversaciones, silencios y pequeños gestos entre dos personas que todavía se están conociendo. Precisamente ahí reside la intención de la campaña: encontrar una narrativa en esos momentos aparentemente insignificantes que, con el tiempo, terminan definiendo el recuerdo de un día. El recorrido de la cita avanza al mismo ritmo que la luz. La historia comienza durante las horas más luminosas del día y termina al caer la tarde, utilizando el denim para reflejar ese cambio de atmósfera.

SOBRE LA COLECCIÓN

La colección se articula alrededor de dos conjuntos. El primero, elaborado en un tejido vaquero claro, aparece en un paisaje de playa y se integra en la luminosidad de las primeras escenas. El segundo introduce el raw denim, más oscuro y sobrio, coincidiendo con la llegada del anochecer. Más que representar dos momentos aislados, los looks acompañan la transformación del encuentro: desde la cierta extrañeza inicial de una primera cita hasta esa intimidad incipiente que aparece después de pasar varias horas juntos. Por supuesto, esa naturalidad también forma parte de una dirección creativa. Detrás de las imágenes existe una intención estética. Que las imágenes se parezcan cada vez más a un recuerdo real.

Vestirse para un día que todavía no sabes cómo terminará

Late Hours parte de una situación sencilla: uno de esos planes que empiezan sin demasiadas expectativas y se alargan más de lo previsto. La ropa acompaña esa transición sin plantear una división rígida entre prendas para el día y prendas para la noche. Quizá por eso el denim ocupa el centro de la colección. Es un tejido cotidiano, adaptable y suficientemente neutro como para atravesar distintos momentos sin reclamar todo el protagonismo. En esta historia, no transforma a quien lo lleva: permanece mientras cambian la luz, el paisaje y la relación entre los personajes.