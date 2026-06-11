Cuando la joyería de culto barcelonesa y la vanguardia creativa parisina colisionan, el resultado solo puede ser magnético. Tras sacudir la industria en 2023 con su primer lanzamiento, La Manso y la diseñadora Florence Tétier vuelven a unir fuerzas con la llegada oficial de Tétier x La Manso 2.0. Un esperado segundo drop que demuestra que esta sinergia está lejos de agotar su potencial, empujando una vez más los límites del diseño y consolidando el plástico como un objeto de puro deseo. Si la primera entrega supuso una “mansonización” del espíritu floral de Tétier, creando nuevos iconos de culto, esta segunda parte regresa con una madurez técnica y estética fascinante. Lejos de la solemnidad tradicional de la alta joyería, el corazón de esta propuesta es una oda irónica y vibrante al estallido de la nueva estación. De hecho, restándole dramatismo a la moda y abrazando su característico humor, la propia Adriana Manso resume el subidón botánico de esta colección con una frase tan pop como certera: “Ya es primavera en El Corte Inglés”.

Tecnología 3D y resina: anatomía de una flor mutante

Para materializar esta fantasía orgánica y jugar con la constante tensión entre lo natural y el artificio del plástico, el dúo ha apostado fuerte por el I+D en su taller barcelonés, obsesionándose con las texturas y el color. El proceso creativo ha implicado trabajar directamente con flores naturales reales, estudiando de forma sistemática sus ciclos de maduración para someterlas a escaneados tridimensionales de alta resolución en sus distintas etapas de crecimiento. Esta audaz metodología cuasi científica ha permitido trasladar a la resina una serie de relieves inéditos y variaciones cromáticas extremadamente sutiles. El resultado son 34 joyas (anillos y pendientes) llenas de vida, que parecen abrir sus corolas y mutar directamente sobre la piel de quien las lleva.

Un match forjado entre Marsella y Jean Paul Gaultier

Esta alianza no es fruto de la casualidad, sino de un “flechazo” de largo recorrido que comenzó con unos mensajes cruzados en redes sociales y un Pastis al sol de Marsella, justo después de que Adriana se declarase fan absoluta de Tétier Bijoux. La complicidad de este tándem ya dejó huella en noviembre de 2022 con la aclamada cápsula para Jean Paul Gaultier —impulsada por Florence en su etapa como directora creativa de la maison francesa—, que sirvió de antesala perfecta para su primera colección conjunta, “Queens of Plastic”, en 2023. La fuerza magnética de esta nueva entrega radica en las trayectorias independientes de dos mujeres apasionadas que dominan la industria sin tomársela demasiado en serio. Florence Tétier, cofundadora de la mítica publicación independiente Novembre y alma de Tétier Bijoux desde 2018, ha hecho del upcycling radical su firma, transformando objetos encontrados, juguetes y fragmentos olvidados en verdaderas esculturas ponibles. Tras revolucionar los códigos de Jean Paul Gaultier como directora creativa —implementando un exitoso modelo colaborativo con los archivos de la maison hasta 2025—, Tétier ha regresado a una práctica más autónoma y experimental.

La Manso estrena nueva flagship en Madrid