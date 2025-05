Compartís playlists, TikToks, conciertos, boards de Pinterest... Y por eso no podéis faltar a esta experiencia donde todo eso se convierte en joyas adaptadas a vuestra amistad. Literal.

TOUS propone algo muy Gen Z: el joyero compartido. Piezas que no son solo tuyas, sino del grupo. Que rotan, se prestan y se reinterpretan según el look, el mood o el plan del día. Porque las joyas no tienen por qué ser algo fijo, serio o individual. Pueden ser parte de vuestra historia común, como ese álbum de fotos compartido con vuestros viajes y momentos fav.