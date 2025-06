Ayer 12 de junio se celebró el lanzamiento de una nueva marca, 41/2002, en un evento muy especial que tuvo lugar en el espacio Halo de Madrid. Una marca impulsada por The Ricky RubioFoundation, que tiene un único objetivo: dar visibilidad a la Ley del Derecho al Paciente y conseguir que los enfermos de cáncer de pulmón estén informados y puedan reivindicar su derecho de pedir un diagnóstico molecular que les permitiría un tratamiento totalmente personalizado.

· La iniciativa está impulsada por The Ricky Rubio Foundation, junto con las principales asociaciones de pacientes con cáncer de pulmón (AEACaP y GEPAC), grupos de investigación especializados en cáncer de pulmón (GECP, ICAPEM y FCCP), sociedades médicas de referencia (SEOM y SEAP), y empresas comprometidas con el diagnóstico y tratamiento del cáncer, como Roche Diagnostics, Regeneron y AstraZeneca-Daiichi.

Durante la presentación, los asistentes disfrutaron de un momento muy especial con la cantante y compositora Jimena Amarillo, que se unió a la causa para dar visibilidad a esta ley tan importante para todos. Jimena puso la emoción y el ritmo con tres de sus canciones más conocidas: Me lo invento , Mi onda y Flowdeskiciada .

Este proyecto impulsado por The Ricky Rubio Foundation ha sido creado por la nueva agencia Fe, con un equipo compuesto por Marc Sánchez, Helena Muñoz, Lídia Valls, Eren Saracevic y Aicard Díaz, entre otros. Con estrategia de marca de María León e imagen corporativa creada por Albert Romagosa Studio.

"Una parte esencial de nuestras actividades y proyectos se centra en proporcionar a las personas afectadas de cáncer de pulmón información actualizada y rigurosa acerca de su enfermedad y sus derechos para que sean capaces de solicitar todas aquellas pruebas y tratamientos que pueden influir decisivamente en el abordaje desu proceso y en su calidad de vida. Además, es un objetivo primordial de AEACaP que el acceso a esta innovación se produzca en condiciones de equidad en toda España. El código postal no puede ser un elemento decisorio ", ha afirmado el presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, Bernard Gaspar, quien ha asegurado que 41/2002 “se enfoca con firmeza en estos objetivos” que son “fundamentales e indiscutibles para todo el colectivo de pacientes”

Según Rosario García-Campelo, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica(SEOM) y jefa del Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), "desde SEOM celebramos la creación de la iniciativa 41/2002, que pone en valor un derecho fundamental de lpaciente oncológico: el acceso al diagnóstico molecular . Este tipo de determinaciones son esenciales para seleccionar tratamientos personalizados, optimizar los resultados clínicos y, en muchos casos, evitar terapias innecesarias y potencialmente tóxicas. La Ley 41/2002 reconoce este derecho y acciones como esta son clave con el objetivo de informar a las personas afectadas por el cáncer de pulmón y reducir las desigualdades en el acceso a la Medicina de Precisión. En un contexto en el que el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de mortalidad oncológica en España, no podemos permitirnos desaprovechar herramientas que salven vidas.

El uso de las pruebas integrales con biomarcadores supondría no solo la mejora cualitativa de la vida del paciente y un aumento considerable de su esperanza de vida, sino un ahorro cuantitativo al sistema nacional de salud dado que no siempre tendrían que recurrir a tratamiento con quimioterapia u hospitalización de los pacientes, ofreciendo terapia acorde a sus necesidades concretas.

El cáncer de pulmón es la principal causa de mortalidad por cáncer en España, con una previsión de 34.506 nuevos casos en 2025. Si bien la mayoría de los casos se asocia al tabaco, el número de diagnósticos en no fumadores está en aumento, principalmente en mujeres. La clave para mejorar la supervivencia está en la detección precoz y el acceso a pruebas avanzadas, como los biomarcadores. Una prueba que permite perfilar el tumor y personalizar el tratamiento del paciente. Sin embargo, en muchas comunidades autónomas, estas pruebas no están incluidas en los protocolos médicos, lo que impide a los pacientes acceder a un tratamiento adaptado a sus necesidades.

Durante décadas, el acceso al diagnóstico molecular ha dependido del lugar de residencia y de la capacidad del paciente para informarse sobre sus derechos. Esta desigualdad ha supuesto una brecha en la calidada sistencial y ha limitado las oportunidades de tratamiento para miles de personas.

“En Roche, nos enorgullece formar parte de la iniciativa 41/2002. Como compañía que acompaña al paciente a lo largo de todo su recorrido —(prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y monitoreo),— creemos firmemente en el valor del diagnóstico preciso como herramienta clave para adaptar el tratamiento del cáncer de pulmón y mejorar la calidad de vida de los pacientes,” afirma Adriana Rubio, directora general de Roche Diagnostics España. “Con este proyecto compartimos la misión de poner en valor el diagnóstico de precisión como pilar fundamental para garantizar tratamientos más efectivos y personalizados. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso con la innovación y con el acceso equitativo a los últimos avances en oncología.”

Si la medicina personalizada ya es una realidad en otras patologías, ¿por qué no en el cáncer de pulmón? La información puede marcar la diferencia. Porque no podemos evitar el cáncer de pulmón, pero sí podemos cambiar su historia. Ese es el propósito de 41/2002: una marca que nace para vestir una causa, para visibilizar un derecho recogido por ley y todavía desconocido por muchos. A través de la moda, busca generar conversación y despertar conciencia. Porque conocer esta ley no solo puede cambiar un tratamiento: puede cambiar una vida.