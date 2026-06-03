Mó presenta MÓ Summer Club – La Cocktelería, un pop-up abierto al público que podrá visitarse del 4 al 6 de junio en la calle Velázquez 36, Madrid. Una propuesta con la que, por primera vez, la marca traslada la esencia de Casa Mó al consumidor final a través de una experiencia inspirada en su nueva colección de verano.

Con acceso libre y gratuito con horario continuado de 12:00h a 21:00h, el espacio reunirá moda, música y entretenimiento en torno al universo de La Cocktelería, la nueva colección estival de Mó. Inspirada en la mixología, la colección convierte cada montura en una combinación única de formas, color y personalidad, trasladando la creatividad del mundo de los cócteles al diseño de gafas. Colores vibrantes y líneas contemporáneas dan vida a piezas que evocan cócteles icónicos y fusionan precisión, actitud y estilo en propuestas pensadas para el verano 2026.

Durante tres días, los asistentes podrán descubrir la colección mientras disfrutan de diferentes experiencias pensadas para celebrar la llegada del verano en pleno centro de Madrid. Entre las activaciones destacará una sesión de mocktails de la mano de un bartender oficial de DISCOVERY by OTC Group, quien acercará a los asistentes distintas combinaciones inspiradas en el imaginario de la colección.