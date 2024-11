La Gala del Met, celebrada el primer lunes de cada mayo, es un evento que desde sus inicios ha generado muchísima expectativa sobre los creativos, y no tan creativos, looks que se ven en la alfombra roja. Todos los años, lxs invitadxs nos recuerdan que la moda no es sólo la vestimenta, sino lo que se busca comunicar con ella. Así, algunxs nos dicen de manera sutil que dos cabezas piensan mejor que una o que el algodón es la flor más usada , por eso, llevar una camiseta de algodón es lo más floral que podrás vestir.

La primera exposición del Costume Institute dedicada a diseñadores afroamericanos está inspirada en el libro de Monica Miller, especialista en estudios africanos en la Universidad de Columbia, “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”. La exhibición presentará un recopilatorio cronológico de la historia del dandi negro, desde que apareció en la Europa de la Ilustración hasta sus representaciones actuales en ciudades de todo el mundo.