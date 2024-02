Después de tropecientos cores: el balletcore, el coquettecore... llega el Mecore. Sí, se trata de una microestética más pero que ha nacido como lucha contra el resto de microestéticas que tienen una duración más corta que la fecha de caducidad del yogur.

Porque sí, ahora todo, absolutamente todo, es una estética y cada dos meses aparece una nueva microtendencia que nos impulsa a comprar rápidamente todas aquellas prendas que nos ayuden a recrearla. Que levante la mano quién no se ha ido a comprar camisetas con tonos pasteles para recrear el coquettecore y ahora ya no sabe qué hacer con ellas. En el fondo, a pesar de que los vídeos de TikTok luzcan perfectos, sabemos que nos acabaremos cansando de determinadas estéticas porque no dejan de ser modas.