Una investigación de la ONG británica Earthsight reveló que Better Cotton estaba vinculado a la deforestación, el acaparamiento de tierras y la violencia en El Cerrado, Brasil. La noticia, aparte de ser un escándalo de cara al consumidor que seguía este sello como garantía de sostenibilidad, también muestra como las empresas siguen sin cumplir con su palabra con el medio ambiente.

Cada vez es más común encontrar etiquetas en las prendas de ropa que garantizan que son “ecofriendly”. Incluso las encontramos en las cadenas de fast-fashion, que encima por el hecho de ser más respetuosas con el medio ambiente o haberse elaborado con materiales reciclados son más caras que las otras. Por desgracia, estos sellos de sostenibilidad no siempre garantizan un menor impacto ambiental y pueden ser engañosos, como evidencia el reciente escándalo con Better Cotton, una de las certificaciones más importantes para el algodón ético.

Al final, muchas no dejan de sumarse al carro de la sostenibilidad solo para “quedar bien” de cara a la galería. Es el archiconocido greenwashing. Un ejemplo de esta práctica es el Índice Higg, una herramienta de sostenibilidad creada por Sustainable Apparel Coalition (SAC) con la colaboración de Nike, que fue criticada por no medir adecuadamente el impacto ambiental desde todos los prismas y por no rastrear completamente el origen y la fabricación de los productos.

En total, el mundo cuenta con 456 certificaciones diferentes para 25 sectores, incluidas la moda y la alimentación. Muchas veces, estos sellos y las afirmaciones de las marcas no tienen una base real o bien no significan exactamente lo que quieren decir. Es lo que pasa con la etiqueta “bio” que no tiene nada que ver con la “eco”, aunque ambas las pintes de color verde para que pienses que son igual de ecofriendly.