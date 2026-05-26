Marca la fecha en el calendario: el 28 de mayo Zalando tomará Madrid con la quinta edición de La Verbena de Zalando, la celebración más atrevida y alegre hasta la fecha de la cultura del verano español. Abierto al público hasta completar aforo y con entrada gratuita, este evento que dura hasta la noche invita a Madrid a sumergirse en un universo vibrante donde la moda, la música y las ganas de compartir se unen. Habrá una programación cuidada al detalle con actividades y actuaciones en directo de amigos de la marca, entre los que se encuentran Rigoberta Bandini y La Pija & La Quinqui.

Tras cuatro ediciones exitosas en toda España, desde Mallorca hasta Barcelona, pasando por Tarifa y Asturias, La Verbena de Zalando regresa a Madrid con una propuesta a mayor escala. Como parte de la campaña de verano de Zalando, bajo MEDIA ALERT el concepto global “¿Qué me pongo?”, el evento traslada el espíritu del verano europeo a una celebración con un marcado carácter local, recreando las largas noches veraniegas llenas de cultura y un ambiente comunitario.

Pocos lugares encarnan el espíritu del verano como España, donde las reuniones espontáneas en la calle, las fiestas nocturnas y un estilo personal atrevido se fusionan de una manera vibrante y única. Aquí el verano es más que una estación: es un ritual cultural compartido, definido por la alegría, la personalidad y la energía colectiva. Con La Verbena de Zalando, la marca capta esa atmósfera inconfundible, reinterpretando la icónica verbena y celebrando la moda como parte del momento. ¿Qué esperar? Una programación que abarca desde la tarde hasta la noche con moda, música en vivo y rituales veraniegos.

A partir de las 15:00 la icónica Estación de Príncipe Pío, se transformará en un animado espacio de ocio con pop-up showroom cuidadosamente seleccionado donde se podrá descubrir la colección de verano de Zalando y marcas españolas tan populares como Bimba y Lola, Desigual y Camper, entre otras además de experiencias interactivas, regalos y helados. Y cuando caiga el sol, la energía se dispara.

La programación de la tarde-noche reunirá a algunas de las voces más queridas de la cultura y el entretenimiento en España. A partir de las 20:00, el escenario cobrará vida con la actuación de Rigoberta Bandini, acompañada de una vibrante charanga, presentada por los colaboradores de Zalando La Pija y La Quinqui. Un DJ set de SOFFM pondrá el broche final a la noche y mantendrá la pista en movimiento hasta las 24:00. Y para quienes disfrutan de las sorpresas, puede que un icónico momento pop de los años 2000 haga un inesperado regreso cargado de nostalgia.

La Verbena de Zalando es uno de los pilares clave de la estrategia local de la marca en España: una iniciativa creada para conectar de forma auténtica con la cultura y las comunidades locales a través de la moda y las experiencias compartidas.

DETALLES DEL EVENTO

Cta. de San Vicente, 44, 28008 Madrid

Ⓜ️ Metro: M-3, M-6, M-4, M-7. Bus: 1, 133, 138, 44, 46.

28 de mayo 15:00 – 24:00

️ Entrada libre hasta completar aforo

Con La Verbena de Zalando, la marca celebra la moda como una forma de conectar, expresarse y vivir el verano juntos.