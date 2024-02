Esta estética moderna y fresca se centra en el universo de la sastrería, con trajes de chaqueta y americanas cropped que son versátiles, elegantes y femeninas. Estos se pueden combinar con la falda de tablas de talle bajo para darle más movimiento, disponibles en dos tonos, negro y beige para un look perfecto . Los vestidos minimalistas en negro y beige, con detalles inspirados en los noventa, como los tirantes en forma de cinturón, son otra pieza clave de la colección. Además, la lencería vuelve a asomar con fuerza, con cinturas underwear en pantalones wide leg y faldas de inspiración tailoring.

Para lograr el look perfecto con las prendas de Lefties, puedes combinar los trajes de chaqueta y americanas cropped con la falda de tablas de talle bajo para un estilo más casual y desenfadado. Los vestidos minimalistas se pueden combinar con unas bailarinas y un chocker de flor al cuello para un look preppy. Los pantalones wide leg de inspiración tailoring se pueden combinar con un corsé para un look más sofisticado y elegante.