La firma de baño portuguesa Cantê lanza Carlota Weber X Cantê, una colección cápsula en colaboración con la creadora de contenida que nace entre olas, atardeceres dorados y el espíritu libre de las surf girls eternas. Inspirada en el universo creativo de Carlota, donde el surf, el arte y la estética conviven de forma natural, la colección combina siluetas minimalistas, tonos cálidos y una actitud relajada que mueve entre la playa y la carretera.

El marrón se convierte en el protagonista inesperado de la colección, aportando una nueva dimensión al lenguaje visual de Cantê: más auténtica, nostálgica y atrevida. Entre bikinis de líneas más reducidas y referencias al imaginario surfero de los años 90, esta colaboración captura la esencia de un verano vivido sin prisas y con total libertad.

El delfín aparece como un símbolo recurrente en la colección, casi como un pequeño amuleto de libertad, acompañando una narrativa de piel salada, viento en el pelo y días infinitos entre el mar y el atardecer. Más que una colección cápsula, Carlota Weber X Cantê es un diario de verano convertido en swimwear: espontaneo, fresco y luminoso.