Nacido en Brasil, con el corazón catalán. Así es Byleguard, y así celebra su primera década: con un proyecto que reúne a todas las personas y referencias que han marcado el camino de la marca.

Para celebrar estos 10 años, Byleguard presenta el primer capítulo de su propuesta más ambiciosa hasta ahora: una sesión de fotos que rinde homenaje a las raíces, la vida en la calle, la cultura urbana, Brasil y Cataluña. Una mirada a todo aquello que ha construido el imaginario de la firma.

La dirección de estilismo corre a cargo de Sita Abellán, que con cada look proyecta la esencia de Byleguard: piezas que no dejan indiferente a nadie y que, al mismo tiempo, mantienen intactos los pilares de la marca.

Este proyecto cuenta con el apoyo de Nike, con quien Byleguard ya había colaborado en 2022 en una campaña por los 50 años de la marca norteamericana. Una alianza que demuestra que cada paso conjunto supera las expectativas del anterior.