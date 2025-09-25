Nacido en Brasil, con el corazón catalán. Así es Byleguard, y así celebra su primera década: con un proyecto que reúne a todas las personas y referencias que han marcado el camino de la marca.
Para celebrar estos 10 años, Byleguard presenta el primer capítulo de su propuesta más ambiciosa hasta ahora: una sesión de fotos que rinde homenaje a las raíces, la vida en la calle, la cultura urbana, Brasil y Cataluña. Una mirada a todo aquello que ha construido el imaginario de la firma.
La dirección de estilismo corre a cargo de Sita Abellán, que con cada look proyecta la esencia de Byleguard: piezas que no dejan indiferente a nadie y que, al mismo tiempo, mantienen intactos los pilares de la marca.
Este proyecto cuenta con el apoyo de Nike, con quien Byleguard ya había colaborado en 2022 en una campaña por los 50 años de la marca norteamericana. Una alianza que demuestra que cada paso conjunto supera las expectativas del anterior.
En las imágenes aparecen nombres que hablan por sí solos: Leïti, Alu, Eric Ruiz, Sita Abellan entre otros. Todos ellos forman parte de este universo que mezcla orígenes, amistades y cultura, dando forma a lo que Byleguard llama El Somni Català.
Otro pilar destacado de este proyecto es la Cutemobb, colectivo nacido en Barcelona que juega un papel clave en la trayectoria de Byleguard y que encarna el espíritu de esta campaña. Definidos por su propia frase “somos lo que somos porque alguien debe serlo”, Cutemobb simboliza perfectamente la actitud que la marca quiere transmitir.
La celebración culmina con una cena en el Bar Bocata, bar social por excelencia de Barcelona. Un espacio de referencia que, con esta cita, pone la guinda al pastel de diez años de historia y éxitos compartidos.
Con El Somni Català, Byleguard no solo celebra una década, sino que reafirma su potencial de dirección creativa, demostrando una vez más la fuerza que tiene en esa intersección entre deporte, moda y cultura urbana. El fútbol se convierte aquí en el hilo conductor, un lenguaje común que conecta comunidades y estilos de vida, y que ha sido desde el inicio, uno de los grandes pilares de la marca.
Este proyecto confirma lo que Byleguard ha venido construyendo durante diez años: una visión única capaz de unir mundos que rara vez dialogaban con tanta naturalidad. Estaremos atentos adónde nos lleva su próximo movimiento, porque si algo ha demostrado la marca es que nunca deja de sorprender.