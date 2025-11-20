Un original, reinterpretado. adidas Originals reintroduce las ADISTAR CONTROL 5, recuperando la herencia tecnológica del running y reinventándola para la era moderna del streetwear.

Presentada por primera vez a finales de los años 70, ADISTAR comenzó como una zapatilla ligera con clavos para pista, diseñada exclusivamente para la competición. Para los años 2000, la familia de siluetas evolucionó para responder a la creciente demanda de zapatillas amortiguadas para largas distancias, adaptadas a las necesidades de maratonistas y corredores de ultrafondo.

En 2008 nació el ADISTAR CONTROL 5. Más que un simple modelo retro, este icono del rendimiento Y2K fue originalmente diseñado para ofrecer estabilidad en asfalto gracias a su avanzada tecnología FORMOTION.

Construida sobre el legado y renacida para el presente, la relanzada ADISTAR CONTROL 5 recupera la herencia de rendimiento de adidas con su suela de goma duradera, refuerzos metálicos y parte superior de malla.

Más allá de la nostalgia retro, vuelve a traer tecnología funcional para la era moderna: una unidad de talón FORMOTION que aporta mayor estabilidad, una mediasuela ADIPRENE+ y una barra de torsión en el mediopié que ofrecen un alto nivel de amortiguación.

La icónica parte superior de malla abierta se complementa con refuerzos metálicos plateados inspirados en la estética Y2K para completar el look.

Animando a todos a correr su propia carrera, en el deporte y en la vida, regresan las ADISTAR CONTROL 5.

Verdadera estabilidad renacida para una nueva era: en los pies, en la mente, en movimiento. Disponible en otoño de 2025 en adidas.es.