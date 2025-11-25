¿Sabías que 9 de cada 10 españoles han sentido estrés en el último año? Según el Consejo General de la psicología de España, 4 de ellos lo sienten de manera frecuente. Además, alrededor del 50% de los españoles sufre estrés durante la Navidad. Las cenas, los regalos y los compromisos familiares hacen que los niveles de cortisol se disparen. Así lo demuestra el estudio realizado por Sigma Dos.

Por ello, Superlativa, la marca de complementos alimenticios naturales formulados con extractos de plantas adaptógenas y avalados por evidencia científica, presenta su primer evento en Barcelona: un taller abierto al público con las técnicas de breathwork más efectivas para recuperar la calma en una de las épocas más exigentes del año. El evento Anxiety? I barely know her tendrá lugar el próximo martes 2 de diciembre, a las 19 horas, en la sala Convent del Àngels del MACBA.

Conducida por Ricardo Pantano y Sara Gomar, especialistas en respiración consciente y cofundadores de Oshom, la sesión ofrecerá una experiencia inmersiva para aprender, practicar y llevarse técnicas de respiración simples y potentes para gestionar el estrés.

Contaremos también con la presencia de Teresa Pueyo, fundadora y CEO de Superlativa, y de Marta Hernández, farmacéutica, nutricionista y Directora de Innovación y Desarrollo de la marca. Ellas nos presentarán el último lanzamiento de la marca: Superlativa Forte, un complemento natural creado específicamente para el estrés agudo y la sensación de ansiedad. Su innovadora doble acción combina extractos de plantas adaptógenas y activos con efecto calmante capaces de regular la respuesta del organismo y favorecer la relajación en minutos.

Superlativa invita a los asistentes a descubrir soluciones naturales para reducir de manera natural los picos de estrés propios de la Navidad, combinando una fórmula diseñada para ayudar al organismo a recuperar la calma, la energía y la claridad mental con técnicas de breathwork. Una oportunidad ideal para prepararse para las fiestas desde un enfoque más consciente, equilibrado y saludable.