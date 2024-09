No has vivido una guerra mundial. Ni una hambruna generalizada. Ni una dictadura feroz. Y mucha gente de generaciones anteriores dirán que tienes muchísima suerte. Lo cual es verdad. No obstante, tampoco es como si los tiempos que te ha tocado vivir sean idílicos y exentos de conflictos. Sí, en apariencia todo anda más o menos bien, pero el marco social de hiperconexión, prisas y comparativas sumen tu cabeza en un caos de presiones insoportables: la de no perderte nada importante, la de ser tremendamente productivx, la de autoconocerte... e incluso la de tener que salir a la calle cuando hace un día soleado para no sentirte como un auténtico despojo humano.

Es lo que se conoce popularmente como sunshine guilt, una “sensación de culpa y ansiedad que surge al quedarse en casa en días soleados, cuando las expectativas sociales parecen empujar a aprovechar el buen tiempo al aire libre, especialmente los fines de semana”, explican en El Confidencial. Da igual si lo último que te apetece en el mundo es abandonar la comodidad de tu hogar. Da igual si estás verdaderamente cansadx. Da igual si no hay en el horizonte ningún plan exterior decente. Algo escondido en lo más profundo de tu mente te está susurrando que tienes que dejar atrás la casa y echarte al mundo. Es lo que hacen las personas que saben vivir bien.