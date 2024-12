Por supuesto, algunas personas tienen más facilidades para gestionar la soledad, pero en última instancia todos somos sapiens con anhelos y necesidades de contacto. Podría darte un bajón. Tener dificultades para lidiar con ello. Y aquí viene el siguiente hándicap de la montaña para tu bienestar psicológico: no suele haber mucha atención profesional terapéutica en estos rincones remotos. De nuevo, tienes internet y las videollamadas para salvar la barrera, pero no es lo mismo. O al menos no para muchísimas personas que necesitan de la presencialidad y el cara a cara para sentirse cómodas y cuidadas. La pseudosocialización no funciona para todo el mundo. Es un hecho.

Pero ojo, y al margen de la opinión de esta experta, está claro que vivir en la montaña tiene beneficios maravillosos. Menos ajetreo. Más tolerancia al aburrimiento. Más autoescucha. Más naturaleza. Más paz. Eso nadie lo pone en duda. Puede ser una experiencia muy saludable y enriquecedora y, quién sabe, quizás descubras que es cómo quieres vivir el resto de tu vida. El problema es la idealización. Y, sobre todo, irse de la ciudad huyendo de los problemas. Porque ellos vienen detrás de ti. Al menos los profundos. Los atávicos. Antes de largarte a un pueblo de montaña asturiano, contempla todo lo que implica y no solo la estampa esperanzadora. Calibra las expectativas.