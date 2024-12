Por supuesto, eso es mucho más peligroso que cuando tú te montas una película durante una discusión con tu pareja. No obstante, el motor es exactamente el mismo. No es que mientas. No es que sacrifiques la verosimilitud de los hechos conscientemente. Es tan simple como que todo tu cerebro está trabajando con toda su energía para encajar la verdad dentro de tu marco de creencias. ¿Siempre has pensado que tu novix es una persona egoísta? Te vas a negar a aceptar una realidad que lo desmienta. Tu raciocinio se pondrá al servicio de aquel pensamiento y encontrará la manera de reinterpretar esa realidad. Esa es la triste verdad de la naturaleza humana.

Por eso resulta tan complicado convencer a alguien de que está equivocadx cuando están en juego sus valores más elementales. Porque eso difícilmente cambia. O al menos requiere un proceso muy largo de evolución para hacerlo. Nadie abandona el machismo en una conversación. Nadie desecha la idea de que su pareja es poco confiable en una charleta de sofá. En este sentido, sería interesante que la próxima vez que te enrosques en una pelea verbal sin cuartel te pares a reflexionar acerca de qué estás defendiendo en realidad. Verás que no es lo que pensabas sino algo mucho más arraigado en tu interior. Quizá ese sea el punto de partida de una transformación.