El largo tiempo de incomunicación ha hecho que emerja una nueva tendencia: el ‘raw-dogging’. Es una especie de “meditación” dentro del vuelo y que implica optar por no hacer nada durante todo el vuelo , más allá de mirar fijamente hacia adelante. Los seguidores de esta tendencia deciden dejar de lado todas las formas de entretenimiento y distracción habituales, como audiolibros, música con auriculares, películas a bordo, videos en el smartphone e incluso libros o periódicos en papel. Así pues, implica pasarse nueve o diez horas o más mirando solamente al asiento de enfrente. Estar a solas con los propios pensamientos.

Si has tenido que coger alguna vez vuelos de larga distancia, te habrás dado cuenta del porrón de horas que estás incomunicado y como, durante ese tiempo, muchas veces eres más “productivo” que en el día a día. Es decir, al no tener Internet ni poder estar constantemente mirando el móvil prestas más atención a la lectura o serie y peli que estás mirando.

TikTok se ha llenado de personas compartiendo sus “récords” de ‘raw-dogging’ en vuelos larguísimos y asegurando que notan los beneficios de “desconectar” la mente durante un período de tiempo largo.

Hay personas que llevan esta desconexión mental hasta tal extremo, que incluso evitan consumir agua, comida, dulces o cualquier otro tipo de alimento, tratando de minimizar cualquier distracción. La meta es reducir o eliminar cualquier forma de estímulo externo que pueda activar la mente. Al no usar auriculares, no ver o escuchar entretenimiento, y no leer libros o e-books, se busca dar un descanso vital a la mente.