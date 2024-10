Aquello de que la generación Z es una generación insatisfecha no es más que un cliché sin fundamento: según un estudio liderado por el experto en felicidad Arthur C. Brooks, y en el que han participado más de 2.000 jóvenes de entre 12 y 26 años, el 75% de quienes integran esta generación se consideran felices en la vida . ¿Formas parte del 25% restante? Pues en ese caso, y como reflejan los resultados de esta misma investigación, deberías poner menos esfuerzos en tu carrera profesional, en el éxito digital y en destacar por encima de lxs demás, ya que el factor que parece influir de manera más decisiva en tu satisfacción está muy lejos de esos lares: se trata del sentido de propósito .

Porque obviamente el sentido de propósito, aunque muy potente, no es suficiente en sí mismo para construir una vida feliz. Inmediatamente después de él aparecen en la encuesta las necesidades básicas y la seguridad. No le hagas caso a los gurús que hablan de que el dinero solo es una ilusión que no influye en el bienestar. Es mentira. ¿Cómo no va a ser importante poder pagar tu alquiler, poder comprar la comida que te hace falta o poder pagar la luz? Solo alguien que ha vivido en el privilegio toda su vida diría eso. En realidad, la magia está en llevar una existencia que aúne propósito y seguridad. Si consigues eso estarás la mar de bien en general. O al menos tendrás una buena base.

A partir de ahí, y tal y como muestra la encuesta llevada a cabo por Brooks, entran en juego dos ingredientes trascendentales más. Por un lado las conexiones sociales positivas. Y esto no es ninguna revelación: el estudio más extenso y meticuloso sobre la felicidad ya ha revelado que tener una buena red de apoyo marca una diferencia brutal en la alegría vital. Y, por otro lado, las emociones negativas y la presión social. Sí, quizás la Gen Z sea la que más sufre esta presión debido a su presencia permanente en el mundo digital. Y pesa. Pesa bastante. Y aquí no hay mucho consejo que dar más allá de lo obvio: salir un poquito de ahí y respirar más el mundo real. Eso siempre ayuda.