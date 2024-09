Es la historia de tu vida. La cantinela que siempre te ha acompañado. Tu perdición en muchas ocasiones: una crítica te duele muchísimo más de lo que te alegran cien elogios. Y es una mierda. Porque una persona un tanto desubicada puede machacar tu autoestima de una forma que parece casi absurda. Me pareces muy egoísta. No me gusta mucho tu cuerpo. Eres menos inteligente de lo que te crees. Son aguijonazos. Incluso cuando vienen de la boca de alguien bastante random. Lo negativo tiene definitivamente mucha más influencia en tu felicidad que lo positivo y, en tus momentos de mayor lucidez, te preguntas por qué tienes que ser así. ¿Hay algo mal en mí? La verdad es que no.

Porque como cuentan desde El Confidencial, “diversos estudios psicológicos revelan que la respuesta a esta cuestión radica en la forma en la que nuestro cerebro procesa la información y cómo la evolución moldea nuestras respuestas emocionales”. O dicho de otra manera: no hay nada malo en ti porque no te ocurre solo a ti. Es cómo somos los sapiens. En concreto, se trata de un conjunto de sesgos cognitivos, algo así como unos “atajos mentales de pensamiento y percepción”, unos filtros a través de los cuales tu cerebro interpreta la realidad. En este caso, y según dicen desde este mismo medio, el sesgo más responsable de que las críticas sean tan dolorosas es el de confirmación.